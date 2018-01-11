В агентстве ответили на обвинения хакеров в связи комиссии Макларена с ФБР

Там назвали появившуюся информацию о связях с ФБР устаревшей. В этом ранее обвинили WADA хакеры Fancy Bears, подкрепив утверждение вскрытыми переписками сотрудников комиссии.

Во Всемирном антидопинговом агентстве назвали кибергруппировку преступной организацией, пытающейся подорвать работу. "Все, что они опубликовали 10 января, устарело", - заявила РБК менеджер по связям с общественностью и коммуникациям ведомства Мэгги Дюран.

А в Международном олимпийском комитете отказались комментировать информацию об утечке документов.

Из обнародованной хакерами переписки следовало, что комиссия WADA, подконтрольная Макларену, напрямую связана с американской спецслужбой, и расследование допинговых нарушений замышлялось, чтобы вытеснить Россию из олимпийского движения и заодно получить рычаги давления на МОК.

Кроме того, Всемирное антидопинговое агентство хочет иметь исключительное право решать, кто прав, а кто виноват, отметили в Fancy Bears.

В России данные о возможном сговоре Макларена с ФБР никого не удивили. Об этом заявил президент Федерации керлинга страны Дмитрий Свищев, пишет "Газета.ру".