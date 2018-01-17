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Следственный комитет опроверг Родченкова

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix
Cледствие собрало доказательства лживости показаний Родченкова

В уголовном деле против бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП "Антидопинговый центр" Григория Родченкова появились новые подробности.

Следственный комитет России опроверг показания Родченкова о том, что пробы российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи после сбора хранились, а затем ночью заменялись на так называемые "чистые". Из собранных следствием документов следует, что пробы поступали в Сочинскую лабораторию днем и в пределах времени от получаса до двух часов передавались на анализ.

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Кроме того, в рамках расследования уголовного дела были опрошены более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников, сотрудников Всероссийских спортивных федераций и Центра спортивной подготовки сборных команд России. По данным СКР, никто не сообщил об использовании при подготовке к соревнованиям в 2013-2014 гг. запрещенных препаратов и упомянутого Родченковым стероидного коктейля "Дюшес".

Официальный представитель СКР Светлана Петренко подчеркнула, что "следствие продолжает быть открытым для сотрудничества с иностранными компетентными органами, общественными международными организациями, в том числе с ВАДА, Международным олимпийским комитетом и ФИФА".

Валентина МАЙОРОВА
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