"Веселому парню" Родченкову собрали круглую сумму

Пользователи интернета скинулись для информатора WADA

В Сети собирают деньги для информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. С ноября 2017 г., когда активисты FairSport запустили акцию, удалось собрать уже почти $30 тысяч. Всего же инициаторы финансовой кампании хотят получить хотя бы полмиллиона долларов пожертвований.

В своем воззвании к пользователям члены организации, оказывающей помощь всем, кто раскрывает секретные сведения об употреблении спортсменами запрещенных препаратов, пишут, что Родченкову очень нужна помощь. По их словам, "Путин объявил Григория врагом номер 1". Дескать, раньше Родченкову было поручено придумать методы обмана всемирной антидопинговой системы проверки, и благодаря этому российские атлеты завоевали много медалей на Олимпиаде в Сочи. Но Родченков оказался "веселым, умным и мужественным" парнем: он уехал за границу и раскрыл все тайны российского спорта. Поэтому теперь он нуждается в помощи, указали в FairSport.

Родченков сбежал в США зимой 2016 года. На его показаниях построены обвинения в массовом употреблении российскими спортсменами стимулирующих препаратов. На основании этого МОК запретил сборной России участвовать в Олимпиаде-2018.