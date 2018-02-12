Здоровье экс-главы московской антидопинговой лаборатории вызывает вопросы

Информатор WADA Григорий Родченков на постоянной основе заявляет о культе допинга в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил ему о серьезных заболеваниях, которыми может страдать стукач.

"Подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме, скажем так, невооруженным глазом виден как человек, страдающий психологическими, а, может быть, и психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно", – цитирует его "Лента.ру".

В фильме, который ранее показали по американскому каналу CBS, Родченков утверждал о государственной поддержке допинга в России. По его словам, бывший министр спорта Виталий Мутко держал в курсе происходящего главу страны Владимира Путина.

Конечно же, эти слова не были подкреплены фактами и доказательствами. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории стал настолько бояться за свою жизнь, что давал интервью в бронежилете и сильно изменил свою внешность, накачав губы и сбрив усы.

Несмотря на обвинения, российские атлеты продолжают доказывать всему миру свою силу и превосходство в спорте. На Олимпиаде в Южной Корее сборная завоевала уже две награды – серебро и бронзу.

Родченков еще раз рассказал о "махинациях в российском спорте", отметив, что все делалось с целью обеспечить России победу любой ценой. Загримированный якобы в целях безопасности стукач WADA заявил, что подмена проб в Сочи проводилась в лаборатории через дыру, которую закрывал шкаф, пишет "Свободная пресса".

