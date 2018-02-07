Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Оправдание россиян на Играх посчитали "плевком в лицо"

Арнд Пайффер. Фото: GLOBAL LOOK press/Martin Schutt
Нападки на "чистых" атлетов не утихают, но Россия не обращает на это внимания и действует по-своему сценарию

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) раздражает не только МОК, но и некоторых атлетов. Немецкий биатлонист Арнд Пайффер настолько уверен в употреблении допинга россиянами, что присоединился к осуждению CAS.

По его мнению, суд сделал огромную ошибку и не должен был так форсировать события. Кроме того, спортсмен дал нелицеприятную оценку действиям органа, передает Spiegel.

По теме

"Это [оправдание россиян] плевок в лицо всем "чистым" спортсменам", – злобно сказал Пайффер.

Он считает, что атлеты виновны в приеме запрещенных препаратов. На этом порыв немца не остановился. Биатлонист, видимо, находился в лабораториях в Сочи, так как заявил, что на Олимпиаде проводились махинации с допинг-пробами. Те самые, о которых усердно говорил Григорий Родченков.

"В определенной степени наивно полагать, что в домашних играх ничего не происходило, когда у русских были все их местные специалисты", - добавил Арнд.

Отчего так злится немецкий биатлонист, понять можно. Победы к нему не приходят уже больше года, да и в этом сезоне сборной особенно рассчитывать не на что. Вот и приходится весь пар спускать на Россию, так как ее не обругал только ленивый.

Наша страна не обращает внимания на таких обидчиков, а исполняет свои обязанности. МОК предписал России заплатить штраф за допинговые нарушение. Это условие являлось обязательным, для того чтобы поехать в Южную Корею и восстановить в правах РУСАДА.

Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, что через несколько дней на счет международной организации поступит часть нужных денег.

"50% штрафа, думаю, в ближайшее время будет заплачено, вторая половина – после 24 февраля", – цитирует его "Интерфакс".

Мутко подчеркнул, что не поехавшие на Олимпиаду атлеты смогут показать себя на внутренних соревнованиях.

Уже в четверг, 8 февраля, состоится заседание CAS, где рассмотрят апелляции 15 россиян, которых не допустил МОК. В случае удовлетворения исков атлеты автоматически отправятся в Пхёнчхан.

Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

США пообещали России провал на Олимпиаде

Спортивный мир жаждет краха нашей сборной

Ракета Маска понесла потери

Успешное приземление было омрачено неудачей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей