Оправдание россиян на Играх посчитали "плевком в лицо"

Нападки на "чистых" атлетов не утихают, но Россия не обращает на это внимания и действует по-своему сценарию

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) раздражает не только МОК, но и некоторых атлетов. Немецкий биатлонист Арнд Пайффер настолько уверен в употреблении допинга россиянами, что присоединился к осуждению CAS.

По его мнению, суд сделал огромную ошибку и не должен был так форсировать события. Кроме того, спортсмен дал нелицеприятную оценку действиям органа, передает Spiegel.

"Это [оправдание россиян] плевок в лицо всем "чистым" спортсменам", – злобно сказал Пайффер.

Он считает, что атлеты виновны в приеме запрещенных препаратов. На этом порыв немца не остановился. Биатлонист, видимо, находился в лабораториях в Сочи, так как заявил, что на Олимпиаде проводились махинации с допинг-пробами. Те самые, о которых усердно говорил Григорий Родченков.

"В определенной степени наивно полагать, что в домашних играх ничего не происходило, когда у русских были все их местные специалисты", - добавил Арнд.

Отчего так злится немецкий биатлонист, понять можно. Победы к нему не приходят уже больше года, да и в этом сезоне сборной особенно рассчитывать не на что. Вот и приходится весь пар спускать на Россию, так как ее не обругал только ленивый.

Наша страна не обращает внимания на таких обидчиков, а исполняет свои обязанности. МОК предписал России заплатить штраф за допинговые нарушение. Это условие являлось обязательным, для того чтобы поехать в Южную Корею и восстановить в правах РУСАДА.

Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, что через несколько дней на счет международной организации поступит часть нужных денег.

"50% штрафа, думаю, в ближайшее время будет заплачено, вторая половина – после 24 февраля", – цитирует его "Интерфакс".

Мутко подчеркнул, что не поехавшие на Олимпиаду атлеты смогут показать себя на внутренних соревнованиях.

Уже в четверг, 8 февраля, состоится заседание CAS, где рассмотрят апелляции 15 россиян, которых не допустил МОК. В случае удовлетворения исков атлеты автоматически отправятся в Пхёнчхан.

Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля.