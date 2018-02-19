Спортсмены страдают из-за зависти злопыхателей

В деле о применении допинга керлингистом Александром Крушельницким все больше вопросов. Очевидно, что спортсмен во времена жестких проверок и давления со стороны МОК и WADA не стал бы намеренно употреблять запрещенные препараты.

Александр вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой перед вылетом в Пхёнчхан посетил небольшое мероприятие, посвященное старту Олимпиады. Конечно же, свои спортивные федерации не станут что-то подсыпать россиянам. Однако медийность и известность может стать причиной появления недоброжелателей. Возможно, что кто-то хотел насолить керлингистам и подсыпал им мельдоний в еду или напиток, передает "МК".

Еще одной версией может быть ревность к Брызгаловой. Спортсменка покорила болельщиков и журналистов на Играх, а в России от безраздельной любви к ней страдают многие мужчины. Издание приводит в качестве примера теннисистку Монику Селеш. В нее был влюблен мужчина, который не выдержал отказов и ударил ножом девушку во время соревнований.

Есть вероятность и того, что запрещенный препарат Александру дали в Южной Корее, однако это маловероятно. Милдронат после приема еще долгое время "не показывает" себя в пробах. Крушельницкий сдал анализ перед матчем за третье место, а значит, это лекарство он мог получить только в России, так как прошло слишком мало времени.

На данный момент вторая проба подтвердила наличие в организме Саши запрещенного вещества. Атлет уже покинул Олимпийскую деревню. Мельдоний запретили зимой в 2016 году. Многие российские спортсмены попались на его употреблении.

При этом керлинг не требует приема такого лекарства, так как серьезных нагрузок на сердце там нет, к тому же наша пара еще молодая и только начала выступать на высшем уровне. Теперь слово за WADA и МОК, ведь у России в Южной Корее не было права на ошибку. Есть вероятность и того, что сборная на летней Олимпиаде в 2020 г. также выступит под нейтральным флагом.

Под каток давления попала и фигуристка Алина Загитова. К ней на тренировке пришли представители WADA, чтобы взять анализы. Спортсменке пришлось пропустить занятие, а организация даже не принесла извинений.

Хореограф Загитовой Алексей Железняков считает, что антироссийская компания теперь идет не только в политике и экономике, но и в спорте.

"Ни для кого не секрет, что за океаном сидят враги, которые бьют по всем фронтам: начиная с экономики и заканчивая спортом. Для того чтобы дискредитировать нашу страну и чтобы в лице мирового сообщества Россия стала изгоем", – цитирует его "Спорт-Экспресс".

Железняков уверен, что таким образом организация пытается сломать фигуристку психологически, так как она является претендентом на высшую награду, и это вызывает у агентства раздражение. По его мнению, WADA срывает тренировки специально и за такие действия на них нужно подать в суд.