Россия проводит худшую Олимпиаду в истории

Сборная терпит полный крах без своих лидеров

Десятый соревновательный день на Олимпиаде оставил Россию без наград и в ее активе по-прежнему нет золота.

На данный момент страна занимает 20-е место в общем зачете. Это самое худшее выступление после развала СССР. До этого провальными считался Ванкувер в 2010 г. и Солт-Лейк-Сити в 2002-м. На этих соревнованиях сборная заняла 6-ю позицию, однако на ее счету всегда было не меньше трех золотых медалей.

В понедельник, 19 февраля, женская команда по хоккею не смогла пробиться в финал, проиграв Канаде со счетом 5:0, однако спортсменки все еще могут завоевать бронзу, если одержат победу над финками. Шансы на награду сохраняются и в фигурном катании. Наша танцевальная пара после короткой программы находится на 6-м месте, на 8 баллов отставая от лидеров.

В отрыв в общем зачете уходят норвежцы. На их счету уже 10 золотых медалей. Вторыми идут немцы, а тройку лидеров замыкают голландцы. При этом для Норвегии этот результат является наилучшим в истории, а до рекорда по наградам им осталось взять всего 9 медалей любого достоинства.



Впереди у России в медальном зачете без золота только Китай, у которого в преимуществе 5 серебряных медалей.

В данный момент российские спортсмены уже успели завоевать 11 наград – 3 серебряных и 8 бронзовых медалей. Олимпиада завершится 25 февраля.