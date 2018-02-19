Россия проводит худшую Олимпиаду в истории
Десятый соревновательный день на Олимпиаде оставил Россию без наград и в ее активе по-прежнему нет золота.
На данный момент страна занимает 20-е место в общем зачете. Это самое худшее выступление после развала СССР. До этого провальными считался Ванкувер в 2010 г. и Солт-Лейк-Сити в 2002-м. На этих соревнованиях сборная заняла 6-ю позицию, однако на ее счету всегда было не меньше трех золотых медалей.
В понедельник, 19 февраля, женская команда по хоккею не смогла пробиться в финал, проиграв Канаде со счетом 5:0, однако спортсменки все еще могут завоевать бронзу, если одержат победу над финками. Шансы на награду сохраняются и в фигурном катании. Наша танцевальная пара после короткой программы находится на 6-м месте, на 8 баллов отставая от лидеров.
В отрыв в общем зачете уходят норвежцы. На их счету уже 10 золотых медалей. Вторыми идут немцы, а тройку лидеров замыкают голландцы. При этом для Норвегии этот результат является наилучшим в истории, а до рекорда по наградам им осталось взять всего 9 медалей любого достоинства.
Впереди у России в медальном зачете без золота только Китай, у которого в преимуществе 5 серебряных медалей.
В данный момент российские спортсмены уже успели завоевать 11 наград – 3 серебряных и 8 бронзовых медалей. Олимпиада завершится 25 февраля.
Биткоин поднимет цены на свет
Производство криптовалют требует огромных затрат энергии
Трамп признал США посмешищем
Разъяренный обвинениями в свой адрес глава государства отчаянно призывает американцев поумнеть
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина