Легендарный советский биатлонист предложил объединиться в борьбе против несправедливости

Международный олимпийский комитет должен одинаково быть пристрастным ко всем атлетам, включая и представителей сборной Норвегии, поголовно принимающих препараты для астмы. Так прокомментировал сегодня RT четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявление главы медицинской службы сборной Норвегии о желании раскрыть данные по терапевтическим исключениям (TUE) для своих спортсменов.

"МОК следует обратить внимание на эту ситуацию. Весь мир говорит о норвежских астматиках не первый год. Они там все поголовно больные, но при этом везде побеждают. Но МОК почему-то молчит. Мне такая реакция непонятна. Отношение ко всем странам должно быть одинаковым", – считает Александр Иванович.

По мнению нашего великого олимпионика, в настоящий момент Россия не может защитить себя. "Кто является генеральным спонсором МОК? США! Мы же денег комитету не даем. А кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Ряду стран нужно объединить усилия хотя бы на постсоветском пространстве и выразить недовольство действиями норвежцев", – подчеркнул он.

Ранее в понедельник стало известно, что Норвегия намерена сообщать об использовании на Олимпиаде в Пхёнчхане терапевтических исключений.

"В отличие от других стран, мы решили быть полностью открытыми относительно того, какие препараты наша команда привезла на Игры. При этом мы будем сохранять конфиденциальность спортсменов, как это положено. С собой мы привезли два типа кортизона: "Целестон" и "Кенакорт Т". Эти препараты используются в случае травм или заболеваний. Их применение в соревнованиях запрещено, если заранее не было получено TUE", – цитирует TV2 главного медика норвежской сборной Мону Чельдсберг.

Напомним, 8 февраля появилась информация, что норвежцы взяли с собой в Южную Корею более 6 тыс доз препаратов от астмы. При этом одно из лекарств, сальбутамол с 2017 года находится под частичным запретом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Атлету разрешается употреблять не более 1600 микрограммов препарата в течение суток при наличии терапевтического исключения.

На вечер 19 февраля сборная Норвегии возглавляет неофициальный командный зачет Игр-2018. У норвежцев 11 золотых, 9 – серебряных и 8 бронзовых медалей.

