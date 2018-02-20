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Российского хоккеиста травят за прошлое

Вячеслав Войнов. Фото: GLOBAL LOOK press/Erik Simander
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Американцы ищут способы ослабить подопечных Олега Знарка в преддверии матча плей-офф

Российскую сборную на Олимпиаде никак не оставят в покое, нанося удар за ударом. На этот раз по полной досталось нашему хоккеисту Войнову.

Американский журналист из портала US Today на одной из пресс-конференций представителя МОК Марка Адамса задал вопрос относительно присутствия на Олимпиаде-2018 российского хоккеиста Вячеслава Войнова, намекнув на то, что "домашний насильник" не может принимать участие в играх, сообщает "Спорт-Экспресс". Такая негативная реакция со стороны зарубежного "мастера слова" вызвана сомнительным личным прошлым спортсмена.

Оказалось, что игрок был дисквалифицирован НХЛ за насилие по отношению к собственной жене, не попав по этой причине на Кубок мира – 2016, и провел в тюрьме два месяца.

Марк Адамс, в свою очередь, ответил, что у него нет никаких сведений по этому делу и решение должна принимать федерация.

Федерация хоккея России молниеносно отреагировала на выступление журналиста. "Войнов имеет полное право выступать на всех международных соревнованиях. Хоккеист счастливо живет в браке со своей женой. Мы просим СМИ уважать личную жизнь спортсмена и немедленно прекратить спекулировать на эту тему", – было опубликовано в заявлении.

В этом году игры для российских спортсменов оказались слишком "жаркими". До конца Олимпиады еще есть время, интересно, какими окажутся следующие выпады против нашей сборной команды.

Что касается четвертьфинала по хоккею на Играх в Пхёнчхане, то российские хоккеисты проведут матч со сборной Норвегии. Эта встреча состоится утром в среду, 21 февраля.

Ранее норвежцы победили сборную Словении со счетом 2:1 в дополнительное время. Это была первая победа сборной Норвегии на турнире – до этого они уступили шведам, финнам и немцам, отмечает "Свободная пресса".

Дарья Емельянова
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