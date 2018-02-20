На Родченкова подадут в суд пожизненно отстраненные российские биатлонистки

В иске сказано, что он очернил российских спортсменок Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину. Из-за этого биатлонистки остались без медалей, которыми были награждены на Играх-2014 в Сочи.

Сегодня они обратятся в суд штата Нью-Йорк и потребуют от Григория Родченкова денежной компенсации в размере $10 млн каждая. А поможет им в этом российский бизнесмен Михаил Прохоров, пишет The New York Times.

Пресс‐секретарь Союза биатлонистов России Константин Бойцов подтвердил информацию о подаче иска. "Документы уже все давно собраны", – сказал он телеканалу "360".



По итогам работы комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб, взятых в Сочи, МОК дисквалифицировал спортсменок за причастность к нарушениям антидопинговых правил на зимней Олимпиаде-2014. Спортсменки обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

На Играх в Сочи Зайцева завоевала серебро в эстафете, Вилухина – две такие же медали в спринте и эстафете. Романова заняла второе место в эстафете.

Родченков стал информатором WADA, которое расследует применение допинга в российском спорте. Его показания привели к отстранению сборной России от Игр-2018 в Пхёнчхане. Допущенным спортсменам страны разрешили выступать только под нейтральным флагом.

Россия не раз отвергала обвинения в создании допинговой системы. Против Григория Родченкова возбуждены уголовные дела.