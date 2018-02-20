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Проба B Крушельницкого подтвердила наличие допинга

Александр Крушельницкий. Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry
продолжениеРоссийские биатлонисты опозорились на Олимпиаде
Россия рискует потерять одну из немногочисленных медалей Игр-2018

Результаты второй пробы на наличие допинга в крови российского керлингиста Александра Крушельницкого оказались тоже положительными. Наличие положительной пробы подтвердили в Олимпийском комитете России (ОКР).

"Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента. Вместе с этим, обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена", – говорится в заявлении.

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При этом в ОКР отметили, что взятая до 22 января у спортсмена проба показала отсутствие запрещенных препаратов, что говорит и об отсутствии "осознанного и системного" употребления допинга. Также российские спортивные функционеры обратили внимание на бессмысленность однократного приема мельдония с точки зрения достижения эффекта. О том, что речь идет именно о единичном случае употребления препарата, говорит уровень найденной концентрации в крови Крушельницкого. 

Кроме того, появилась новая информация об использовании запрещенного препарата на играх другим россиянином. Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил об обнаружении второго положительного допинг-теста и оставил комментарий на своей странице в Twitter: "Возможно, его сдал тот же спортсмен, но в другой период. Надо дождаться подтверждения. Если это правда, то надо понять, когда и где была взята эта проба". О ком идет речь, он не уточнил.

Между тем после обнародования положительной допинг-пробы Александра Крушельницкого первый вице-президент Федерации керлинга РФ заявил, что с октября 2015 г. никто в команде мельдоний не принимает. А в МОК сказали, что допинг керлингисту, возможно, подмешали, напоминает URA.RU

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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