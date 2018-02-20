Российские биатлонисты опозорились на Олимпиаде

Спортсмены не смогли составить конкуренцию другим атлетам и заняли лишь 9-е место

Российские биатлонисты завершили свое выступление на Олимпиаде. Домой они вернутся с пустыми руками.

МОК обескровил нашу команду, не допустив до соревнований основных лидеров. Болельщики и руководство все же возлагало надежды на медаль. Особенно большие шансы у спортсменов были в смешанной эстафете, но увы. Россияне всего лишь на 9-м месте с двухминутным отставанием от победителей.

При этом биатлонисты по-разному отнеслись к атмосфере на Играх. Татьяна Акимова осталось очень довольной соревнованиями.

"Я получила большой опыт, потому что эмоционально было тяжело, психологически. Волнение было, и оно мне мешало", – цитирует ее "Спорт-Экспресс".

Матвей Елисеев считает, что в Пхёнчхане не было атмосферы и духа Олимпиады, так как в соревнованиях не участвовали самые лучшие атлеты из нашей страны, которые могли составить серьезную конкуренцию.

"Здесь только треть спортсменов, остальные, возможно, были готовы лучше. Но кто-то из приехавших все равно мог бы побороться с лучшими", - добавил он.

Много вопросов накопилось к тренерам и руководителям биатлонной сборной. Комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что эти результаты показывают степень общей готовности всех наших спортсменов и поэтому даже лидеры не смогли бы изменить ситуацию.

"Гросс, Падин, о чем вы думали? По башке каждый раз получать этой шваброй не надоело?" – эмоционально сказал Губерниев.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов рассказал, что в марте пройдет итоговое собрание, на котором выслушают тренеров и атлетов, а также разработают новые методы для улучшения результатов. При этом на вопрос о своей возможной отставке Кравцов ушел от ответа, передает РИА "Новости".

"Пока я не считаю возможным это обсуждать", – добавил он.

Главный тренер сборной Рикко Гросс попытался сгладить провальное выступление, объясняя его тем, что атлетам было очень тяжело в Южной Корее и к тому же не было главных лидеров.

"Поверьте, каждую минуту, что мы находимся на Играх, мы делаем все, что только можем: работаем со спортсменами, тестируем лыжи, думаем, что можем предусмотреть, как можем помочь спортсменам, но это очень все непросто", – сказал он.

Биатлонисты не выступят в мужской и женской эстафете из-за недостаточного количества участников. Спортсмены вернутся домой и продолжат подготовку к этапам Кубка мира.