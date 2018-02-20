Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Мельдоний Крушельницкому подкинули западные спецслужбы

Александр Крушельницкий. Фото: GLOBAL LOOK press\Christopher Levy
продолжениеВыступление наших биатлонистов оценили как "хреновое"
Карусель вокруг допинга российского керлингиста стремительно набирает обороты

Радикальную версию о попадании в организм нашего бронзового медалиста Александра Крушельницкого запрещенного препарата высказал первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин – он усмотрел в произошедшем козни зарубежных недоброжелателей. Его комментарий на положительную допинг-пробу россиянина приводит Twitter-аккаунт "Спорт-Экспресса".

"Подбросить мельдоний Крушельницкому могли западные спецслужбы, которым не выгодно восстановление России в правах", – считает Созин.

По теме

Также сегодня по столь скандальному поводу сделал заявление и сам спортсмен со страницы сайта Федерации. Прежде всего он принеси извинения болельщикам, партнерам по команде и российской делегации в Пхёнчхане за то, что не смог оградить себя и свою напарницу Анастасию Брызгалову, с которой они взяли бронзу в миксте на Играх-2018, от этой проблемы.

"Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы. Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил", – отметил Крушельницкий.

Он добавил, что информация о положительной допинг-пробе стала шоком и для него, и для Анастасии. "Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне", – подчеркнул российский атлет.

Крушельницкий выразил сожаление, что историческое попадание нашей пары на подиум в керлинге сейчас очутилось в эпицентре допингового скандала, что наносит огромный вред и этому виду спорта, и всему отечественному спорту в целом.

"Я, как никто другой, заинтересован в проведении скорейшего расследования для выяснения причин случившегося", – резюмировал олимпионик.

Свои предположения по волнующей всех российских болельщиков теме сделала и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. В разговоре с RT она тоже сказала, что пребывает в шоке. "Если говорить про то, что нужно было перед Олимпиадой, – это точно не мельдоний. Врач дать его не мог однозначно, потому что в багаже его не было. Как препарат мог попасть к спортсмену – большой вопрос. Сейчас весь мир думает, что есть какая-то волшебная таблетка, которая помогает русским выигрывать", – сокрушается чемпионка.

Ранее во вторник, 20 февраля, стало известно, что допинг-проба "Б" бронзового призера Олимпиады-2018 в дабл-миксте Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Москву нагрянет аномалия

День защитника Отечества станет самым холодным за последние 50 лет

Валютные войны сошли на нет

Рубль идет на рекорд по стабильности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей