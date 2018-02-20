Карусель вокруг допинга российского керлингиста стремительно набирает обороты

Радикальную версию о попадании в организм нашего бронзового медалиста Александра Крушельницкого запрещенного препарата высказал первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин – он усмотрел в произошедшем козни зарубежных недоброжелателей. Его комментарий на положительную допинг-пробу россиянина приводит Twitter-аккаунт "Спорт-Экспресса".

"Подбросить мельдоний Крушельницкому могли западные спецслужбы, которым не выгодно восстановление России в правах", – считает Созин.

Также сегодня по столь скандальному поводу сделал заявление и сам спортсмен со страницы сайта Федерации. Прежде всего он принеси извинения болельщикам, партнерам по команде и российской делегации в Пхёнчхане за то, что не смог оградить себя и свою напарницу Анастасию Брызгалову, с которой они взяли бронзу в миксте на Играх-2018, от этой проблемы.

"Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы. Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил", – отметил Крушельницкий.

Он добавил, что информация о положительной допинг-пробе стала шоком и для него, и для Анастасии. "Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне", – подчеркнул российский атлет.

Крушельницкий выразил сожаление, что историческое попадание нашей пары на подиум в керлинге сейчас очутилось в эпицентре допингового скандала, что наносит огромный вред и этому виду спорта, и всему отечественному спорту в целом.

"Я, как никто другой, заинтересован в проведении скорейшего расследования для выяснения причин случившегося", – резюмировал олимпионик.

Свои предположения по волнующей всех российских болельщиков теме сделала и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. В разговоре с RT она тоже сказала, что пребывает в шоке. "Если говорить про то, что нужно было перед Олимпиадой, – это точно не мельдоний. Врач дать его не мог однозначно, потому что в багаже его не было. Как препарат мог попасть к спортсмену – большой вопрос. Сейчас весь мир думает, что есть какая-то волшебная таблетка, которая помогает русским выигрывать", – сокрушается чемпионка.

Ранее во вторник, 20 февраля, стало известно, что допинг-проба "Б" бронзового призера Олимпиады-2018 в дабл-миксте Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.