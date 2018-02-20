Звезда советского биатлона поставил все точки над i по теме участия россиян в Играх-2018

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал спортивные "успехи" российских стреляющих лыжников, которые впервые в истории не завоевали ни одной медали на Олимпиаде. Критические слова 71-летнего специалиста приводит sport24.ru.

"Как назвать выступление биатлонистов в Корее? Очень хреновое. И вина полностью на руководящем составе - Александр Михайлович (Кравцов) доверился не тем людям", – заявил Тихонов.

"Я, будучи первым вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU), присутствовал на всех Кубках. Сейчас никто ни за что не отвечает, не вмешиваются, имея за плечами большой опыт. В этом наша трагедия. А Александр Михайлович доверился людям, но не тем. Хотя его предупреждали. Они (руководящий состав) должны были отвечать", – считает наш легендарный чемпион.

По его мнению, сейчас у сборной страны нет реального резерва, кто мог бы достойно заменить первые номера.

Надо напомнить, что наша биатлонная дружина отправилась в Пхёнчхан урезанным составом. МОК закрыл двери Антону Шипулину, который занимает 4-ю позицию в общем зачете текущего Кубка мира, и Екатерине Юрловой-Перхт, лучшей из нашего женского коллектива (12-я).

В итоге державу представляли Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Лучшим результатом для россиян в Южной Корее стало 15-е место Акимовой в индивидуальной гонке.

Начиная с 1960 г., когда биатлон дебютировал на VIII зимних Олимпийских играх в американском Скво-Вэлли, наши биатлонисты впервые остались у разбитого корыта.