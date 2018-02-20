Американка обманула олимпийскую систему
Американка Элизабет Суэйни вошла в историю соревнований по фристайлу на лыжах, однако запомнилась она не выдающимся результатом, а своим "зрелищным" выступлением.
Перед стартом на Олимпиаде спортсменка, выступающая за Венгрию, серьезно настроилась. Болельщики встрепенулись и ждали зрелища, так как в этом виде спорта обилие трюков, однако Элизабет разочаровала их. Она медленно проехала по склону, так и не показав ни одного элемента. В итоге за свое выступление девушка получила от судей 31 балл, проиграв предпоследнему месту 14 баллов, сообщает "Советский спорт".
Оказалось, что американка мечтала попасть на Олимпиаду и для этого использовала лазейку в регламенте. Фристайлистам для поездки в Пхёнчхан необходимо попасть в тридцатку лучших на этапах Кубка мира. Элизабет приезжала только на те соревнования, где атлетов было меньше 30. Таким образом она автоматически отобралась на соревнования.
При этом Суэйни начала заниматься этим видом спорта в 25 лет (сейчас ей 33), а своим поступком она хотела доказать миру, что стать профессиональным спортсменом можно в любом возрасте.
Национальный комитет Венгрии уже заявил, что пересмотрит критерии отбора на Игры.
Пользователи в Сети назвали спортсменку великой обманщицей и мошенницей, однако многие считают, что Элизабет полностью соответствует лозунгу "Главное не победа, а участие".
Девушка удивляет не только в спорте. За ее плечами хоть и небольшая, но серьезная политическая карьера. Суэйни баллотировалась в губернаторы Калифорнии, когда в выборах участвовал Арнольд Шварценеггер.
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