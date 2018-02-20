Адвокаты российского керлингиста выстраивают защиту, исходя из различных версий разразившегося допинг-скандала

Допинговое дело русских керлингистов с каждым днем набирает новые обороты. После того как в пробе Александра Крушельницкого обнаружили мельдоний, российская сторона активно занимается разработкой различных вариантов защиты, не исключая версию "провокации" и "допинг-терроризма".

Версия "допинг-терроризма" кажется приоритетной, но точная стратегия будет определена после публикации результатов пробы "Б" Крушельницкого, сообщает "КоммерсантЪ". Стечение обстоятельств будет напрямую зависеть от количества обнаруженного запрещенного препарата. Низкая концентрация мельдония укажет на то, что он был "подсыпан" в Японии.

Если же доля содержимого окажется высокой, это будет означать, что вещество было принято после приезда в Южную Корею перед Олимпиадой, что невозможно, так как на въезде очень жесткий контроль. "Источник говорит, что сам МОК дал России козырь, когда, проводя расследования обстоятельств допингового кризиса, пришел к выводу, что пробы можно открывать, по сути, не оставляя следов", – отмечает "КоммерсантЪ".

Зарубежные керлингисты, участвующие в Олимпийских играх, лишний раз подтвердили, что керлинг – "чистый" вид спорта, поэтому никаких преимуществ применение допинговых препаратов дать не может.

Сегодня по делу Александра Крушельницкого должны были состояться слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS), но этого так и не произошло. Дата заседания предварительно перенесена на четверг, 22 февраля.

Защищать российского керлингиста, который в паре с Анастасией Брызгаловой принес первую в истории России медаль в дабл-миксте, будут адвокаты из Швейцарии. Те самые, что работали с российскими спортсменами, не допущенными МОК на Игры, отмечает телеканал "360".

Обвинение Александра Крушельницкого может не только лишить нас этой долгожданной медали, но окончательно разрушить и без того не положительный имидж российского спорта.