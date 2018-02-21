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Немецкие хоккеисты сенсационно обыграли Швецию

Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Marklund Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Marklund Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Marklund
Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Marklund Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Marklund Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Marklund Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Marklund
продолжениеКрушельницкий смирился со своей судьбой
Матч закончился со счетом 4:3

Сборная Германии обыграла Швецию и впервые попала в полуфинал Олимпиады в этом веке. Матч получился упорным, и в основное время команды не смогли решить его исход. Для выявления победителя потребовался овертайм, в котором немцы забили решающую шайбу.


Первой счет открыла Германия. Воодушевившись уже через минуту, немцы отправили в ворота Швеции вторую шайбу. Это стало настоящим ударом для "викингов", которые все же смогли сравнять счет, но в дополнительное время им не хватило сил, и они не устояли под натиском соперника.


В последний раз Германия поднималась на пьедестал еще в 1976 году. Тогда в австрийском Инсбруке они заняли третье место. Своими успехами сборная не может похвастаться уже долгое время. Главные победы датируются довоенным периодом, а на последние Олимпийские игры в Сочи немцы даже не смогли попасть.


Их соперники из Швеции всегда борются за высшие награды. За свою историю они взяли два олимпийских золота – в 1994 и 2006 годах. На играх в Сочи в финале они уступили Канаде со счетом 0:3.

Поражение от Германии сильно ударит по шведским болельщикам и спортивному руководству страны. Теперь хоккеисты смогут следить за турниром только по телевизору.

Немецкой сборной не осталось времени для радости, так как теперь им нужно настроиться на серьезный матч с Канадой, хотя шансы на победу ничтожно малы.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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