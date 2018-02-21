Немецкие хоккеисты сенсационно обыграли Швецию
Сборная Германии обыграла Швецию и впервые попала в полуфинал Олимпиады в этом веке. Матч получился упорным, и в основное время команды не смогли решить его исход. Для выявления победителя потребовался овертайм, в котором немцы забили решающую шайбу.
Первой счет открыла Германия. Воодушевившись уже через минуту, немцы отправили в ворота Швеции вторую шайбу. Это стало настоящим ударом для "викингов", которые все же смогли сравнять счет, но в дополнительное время им не хватило сил, и они не устояли под натиском соперника.
В последний раз Германия поднималась на пьедестал еще в 1976 году. Тогда в австрийском Инсбруке они заняли третье место. Своими успехами сборная не может похвастаться уже долгое время. Главные победы датируются довоенным периодом, а на последние Олимпийские игры в Сочи немцы даже не смогли попасть.
Их соперники из Швеции всегда борются за высшие награды. За свою историю они взяли два олимпийских золота – в 1994 и 2006 годах. На играх в Сочи в финале они уступили Канаде со счетом 0:3.
Поражение от Германии сильно ударит по шведским болельщикам и спортивному руководству страны. Теперь хоккеисты смогут следить за турниром только по телевизору.
Немецкой сборной не осталось времени для радости, так как теперь им нужно настроиться на серьезный матч с Канадой, хотя шансы на победу ничтожно малы.
США лишили Россию миллиардов долларов
В Вашингтоне подсчитали урон российского бюджета от санкций
Европа крепко подсела на российский газ
Отечественные углеводороды захватят половину европейского рынка
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина