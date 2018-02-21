Спортсмен не видит смысла в разбирательствах

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело российского керлингиста Александра Крушельницкого об употреблении допинга в четверг, 22 февраля, однако самого виновника не будет на этом заседании.

Глава делегации команды олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков заявил, что спортсмен отказался от проведения слушания.

Александр утверждает, что никогда не употреблял допинг, а к высоким результатам пришел путем тяжелых и усердных тренировок.

"Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил", – цитирует его ТАСС.

Керлингист еще раз подтвердил наличие в пробах запрещенного вещества и заявил, что готов к любому вердикту суда.

"Взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно", – добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что расследование поможет Крушельницкому реабилитироваться. По его мнению, нужно дождаться окончательного решения со стороны МОК, передает РИА "Новости".

"Пока факт есть факт, но все-таки давайте надеяться", - сказал он.

Во вторник, 20 февраля, стало известно, что допинг-проба "Б" бронзового призера Олимпиады-2018 в дабл-миксте Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.