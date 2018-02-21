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Крушельницкий отказался от слушаний в CAS

Александр Крушельницкий. Фото: GLOBAL LOOK press/Ma Ping
продолжениеРоссия рассчиталась с МОК
Спортсмен не видит смысла в разбирательствах

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело российского керлингиста Александра Крушельницкого об употреблении допинга в четверг, 22 февраля, однако самого виновника не будет на этом заседании.

Глава делегации команды олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков заявил, что спортсмен отказался от проведения слушания.

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Александр утверждает, что никогда не употреблял допинг, а к высоким результатам пришел путем тяжелых и усердных тренировок.

"Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил", – цитирует его ТАСС.

Керлингист еще раз подтвердил наличие в пробах запрещенного вещества и заявил, что готов к любому вердикту суда.

"Взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно", – добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что расследование поможет Крушельницкому реабилитироваться. По его мнению, нужно дождаться окончательного решения со стороны МОК, передает РИА "Новости".

"Пока факт есть факт, но все-таки давайте надеяться", - сказал он.

Во вторник, 20 февраля, стало известно, что допинг-проба "Б" бронзового призера Олимпиады-2018 в дабл-миксте Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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