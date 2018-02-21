Наша страна выполнила одно из требований спортивных функционеров

Российский олимпийский комитет полностью оплатил штраф, наложенный МОК за многочисленные допинговые нарушения.

На счета международной организации поступили деньги в размере $15 млн. О получении необходимой суммы подтвердили в самом комитете, передает французское издание AFP.

При этом источник утверждает, что ситуация с употреблением запрещенных веществ керлингистом Крушельницким повлияет на окончательное решение комитета по России.

"Все же версия керлингиста выглядит правдоподобной", – добавил он.

Выплата этого штрафа является одним из критериев, на основании которых Россию восстановят в правах и простят все "ошибки". Однако для полной реабилитации нашей страны МОК требует признать, что была допинговая система, поддерживаемая государством.

МОК, 5 декабря 2017 года приостановил членство ОКР. Сборную Россию отстранили от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Кроме того, комитет потребовал заплатить штраф в размере $15 млн. Эти деньги должны пойти на создание новой и независимой системы тестирования спортсменов.