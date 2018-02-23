Российская бобслеистка на ОИ попалась на допинге
Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков подтвердил "Спорт-Экспрессу", что в организме Сергеевой обнаружен запрещенный препарат – у него пока нет информации, какой именно.
По словам Зубкова, 13 февраля у Сергеевой была чистая допинг-проба, а в пробе, сделанной через пять дней, "было что-то найдено".
Позднее появилась информация, что в организме бобслеистки нашли триметазидин, который запрещен с 2014 года.
В Пхенчхане Сергеева заняла 12-е место в соревнованиях двоек.
Надежда Сергеева перешла в бобслей в 2010 году из легкой атлетики. В 2016-м в ее пробе нашли мельдоний, но затем снова допустили до международных соревнований.
Ранее стало известно, что допинг-проба керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на наличие в организме мельдония. Это вещество входит в список запрещенных с 1 января 2016 года.
Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова, завоевавшие на Олимпиаде бронзу в дабл-миксте, решением Спортивного арбитражного суда лишены медалей.
Решением МОК бронзовыми медалями Олимпиады-2018 в дабл-миксте сегодня будут награждены норвежские керлингисты Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен.
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