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Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Наша команда вышла в финал впервые с 1998 года

Сегодня в полуфинальном матче команда Олега Знарка разгромила сборную Чехии со счетом 3:0.

Забили в матче Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук, причем первые две шайбы в ворота чехов влетели в течение минуты в первой половине второго периода.

Наш Василий Кошечкин отстоял ворота в неприкосновенности, отразив 31 бросок.

Хоккеисты из России стали первыми в группе B, где сначала проиграли словакам 2:3, а затем одержали победы над словенцами (8:2) и американцами (4:0).

В четвертьфинале команда Знарка разгромила сборную Норвегии со счетом 6:1.

24 февраля россияне сыграют с немцами, которые победили сборную Канады со счетом 4:3 и вышли в финал. Это лучший результат Германии за всю историю Олимпийских игр.

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