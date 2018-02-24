Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Хайо Зеппельт взялся за норвежских астматиков

Фото: GLOBAL LOOK press/Hendrik Schmidt
Немецкий журналист, снявший серию фильмов о допинге в российском спорте, нашел новый объект внимания

О ненормальном количестве астматиков в олимпийской сборной Норвегии говорят не первый год, но меньше их от этого не становится. Может быть что-то изменится после того, как эту тему расследует журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.

Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпиады в Пхенчхане. При этом 13 из 37 медалей на счету лыжников, из них шесть – золотые. Ранее стало известно, что норвежские спортсмены взяли с собой на Олимпиаду 6 тысяч  доз препаратов от астмы – в десятки раз больше, чем другие сборные.

По теме

Целесообразность такого количества противоастматических доз для ста спортсменов вызвала вопросы у Зеппельта, снявшего фильм на эту тему, сообщает DW.

"Явно напрашивается вопрос: не идет ли здесь речь о злоупотреблении медицинскими препаратами, а, в конце концов, о допинге?" – поинтересовался журналист, выступая в эфире телеканала ARD 23 февраля.

В 2016 году издание Verdens Gang подсчитало, что более двух третей (69%) норвежских олимпийских медалистов в лыжных видах, начиная с 1992 года, были астматиками. При этом формально норвежцы не нарушают никаких правил.

В новом фильме Зеппельта приводится ссылка на исследование датских ученых, подтверждающее анаболическое воздействие на человеческий организм некоторых противоастматических препаратов. "Это явная лазейка для людей, которые хотят применять допинг", – заявляет журналист.

Зеппельт называет действующее регулирование применения препаратов от астмы "очень большой серой зоной" и "огромной проблемой" для мирового спорта, решением которой необходимо активно заняться.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Россияне отчаялись накопить на жизнь

Объем сберегательных вкладов населения падает рекордными темпами

Российских керлингистов лишили медалей

Решение принято в отсутствие спортсмена

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей