Хайо Зеппельт взялся за норвежских астматиков
О ненормальном количестве астматиков в олимпийской сборной Норвегии говорят не первый год, но меньше их от этого не становится. Может быть что-то изменится после того, как эту тему расследует журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпиады в Пхенчхане. При этом 13 из 37 медалей на счету лыжников, из них шесть – золотые. Ранее стало известно, что норвежские спортсмены взяли с собой на Олимпиаду 6 тысяч доз препаратов от астмы – в десятки раз больше, чем другие сборные.
"Явно напрашивается вопрос: не идет ли здесь речь о злоупотреблении медицинскими препаратами, а, в конце концов, о допинге?" – поинтересовался журналист, выступая в эфире телеканала ARD 23 февраля.
В 2016 году издание Verdens Gang подсчитало, что более двух третей (69%) норвежских олимпийских медалистов в лыжных видах, начиная с 1992 года, были астматиками. При этом формально норвежцы не нарушают никаких правил.
В новом фильме Зеппельта приводится ссылка на исследование датских ученых, подтверждающее анаболическое воздействие на человеческий организм некоторых противоастматических препаратов. "Это явная лазейка для людей, которые хотят применять допинг", – заявляет журналист.
Зеппельт называет действующее регулирование применения препаратов от астмы "очень большой серой зоной" и "огромной проблемой" для мирового спорта, решением которой необходимо активно заняться.
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