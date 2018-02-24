Хайо Зеппельт взялся за норвежских астматиков

Немецкий журналист, снявший серию фильмов о допинге в российском спорте, нашел новый объект внимания

О ненормальном количестве астматиков в олимпийской сборной Норвегии говорят не первый год, но меньше их от этого не становится. Может быть что-то изменится после того, как эту тему расследует журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.

Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпиады в Пхенчхане. При этом 13 из 37 медалей на счету лыжников, из них шесть – золотые. Ранее стало известно, что норвежские спортсмены взяли с собой на Олимпиаду 6 тысяч доз препаратов от астмы – в десятки раз больше, чем другие сборные.

Целесообразность такого количества противоастматических доз для ста спортсменов вызвала вопросы у Зеппельта, снявшего фильм на эту тему, сообщает DW

"Явно напрашивается вопрос: не идет ли здесь речь о злоупотреблении медицинскими препаратами, а, в конце концов, о допинге?" – поинтересовался журналист, выступая в эфире телеканала ARD 23 февраля.

В 2016 году издание Verdens Gang подсчитало, что более двух третей (69%) норвежских олимпийских медалистов в лыжных видах, начиная с 1992 года, были астматиками. При этом формально норвежцы не нарушают никаких правил.

В новом фильме Зеппельта приводится ссылка на исследование датских ученых, подтверждающее анаболическое воздействие на человеческий организм некоторых противоастматических препаратов. "Это явная лазейка для людей, которые хотят применять допинг", – заявляет журналист.

Зеппельт называет действующее регулирование применения препаратов от астмы "очень большой серой зоной" и "огромной проблемой" для мирового спорта, решением которой необходимо активно заняться.