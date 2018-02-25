МОК не разрешил российский флаг на церемонии закрытия

Олимпийские атлеты из России снова пройдут под нейтральным флагом, который будет нести волонтер

Исполком МОК оставил в воскресенье в силе отстранение Олимпийского комитета России (ОКР). Ожидания, что на церемонии закрытия наши спортсмены пройдут под российским триколором, не оправдались.

Восстановление членства ОКР может состояться после того, как антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны российских спортсменов на Играх в Пхенчхане. Результат анализа всех допинг-проб может занять от 48 до 72 часов.

"В целом, мы должны получить подтверждение тому, что больше нет положительных проб. Решение мы можем принять удаленно, по телефону, так что если все будет чисто, то решение мы сможем принять очень быстро, в начале месяца, возможно, что даже на следующей неделе", – сообщила ТАСС глава наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц.

Глава МОК Томас Бах, комментируя решение не восстанавливать членство ОКР перед закрытием ОИ в Пхенчхане, подчеркнул, что это произошло из-за двух случаев нарушения антидопингового законодательства.

"Два допинг-случая произошло в делегации олимпийских атлетов из России, и это сыграло важнейшую роль в решении о неснятии отстранения с ОКР. Но указаний в этих случаях на системный подход или на то, что делегация пыталась это скрыть, не было", – цитирует главу МОК РИА Новости.

Напомним, в допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого был найден мельдоний, а бобслеистка Надежда Сергеева попалась на триметазидине. Оба внесены WADA в список запрещенных препаратов.