Россия вырвала у немцев олимпийское золото в хоккее
Битва за хоккейное золото получилась чрезвычайно напряженной. Немцы, которые впервые в истории вышли в финал ОИ, сокрушив по пути канадцев, не собирались сдаваться более титулованному сопернику.
Счет за полсекунды до конца первого тайма открыл Вячеслав Войнов. Немцы отыгрались в середине второго, когда на 30-й минуте матча Кошечкин срезал посланную Феликсом Шютцем шайбу в свои ворота.
Третий период получился сверхдраматичным.
На 54-й минуте Никита Гусев выводит Россию вперед, но всего через 10 секунд после точного броска Доминика Кагуна счет становится 2:2.
А через 2,5 минуты Германия повела 3:2 – точным броском отметился Йнас Мюллер. Сразу после этого россияне остались в меньшинстве – за 2 минуты 11 секунд до конца матча на скамейку штрафников отправился Калинин.
Спас сборную Гусев. За несколько секунд до сирены он оформил дубль и сделал счет 3:3. Команды ушли на перерыв, чтобы встретиться в овертайме.
И Россия побеждает 4:3 благодаря голу Кирилла Капризова! Самый молодой игрок команды забил самую важную шайбу в своей карьере.
Впервые за 26 лет наши хоккеисты становятся олимпийскими чемпионами. Этот финал любители хоккея запомнят надолго.
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