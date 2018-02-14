Хоккеисты России и США преподнесли сенсацию
В день природного катаклизма в районе проведения Олимпийских игр в Корее, пожалуй, определились два главных неудачника – американская и российская команды по хоккею. Основные претенденты на высшие награды из группы В почти в унисон проиграли свои первые игры – США уступили Словении, а Россия – Словакии.
Наша команда под управлением Олега Знарка сначала вела в счете 2:0. На третьей минуте гол забил Владислав Гавриков, две минуты спустя преимущество россиян увеличил Кирилл Капризов. К концу первого периода словаки счет сравняли, заброшенными шайбами отметились Петер Олвецки (17-я минута) и Мартин Бакош (18-я минута). Победную шайбу в третьем периоде словакам принес точный бросок Петера Черешняка (49-я минута).
Необходимо заметить, что комментатор на матче, когда объявлял фамилию удаленного нашего игрока, называл его "белым" вместо "олимпийский атлет из России". Вероятно, для удобства. Кстати, россияне сегодня играли именно в белой форме.
В параллельном матче сборная Словении преодолела преграды американцев в овертайме со счетом 3:2.
Следующий матч россияне сыграют со словенцами 16 февраля.
Напомним, в Пхёнчхан не приехали игроки из Национальной хоккейной лиги, так как МОК отказался компенсировать НХЛ финансовые потери от участия хоккеистов в олимпийском турнире. Все СМИ наперебой утверждали, что главным фаворитом Игр станет именно российская команда, которую снова окрестили "красной машиной", в том числе из-за того, что нашими рулит жесткий тренер, пытающийся возродить былое величие советской сборной.
Однако, как пишет автор из The Wall Street Journal, жесткие подходы Знарка не годятся для современного поколения российских хоккеистов, многие из которых успели поиграть в НХЛ, где им давали большую независимость и более солидные гонорары.
"Если царит напряженная атмосфера, то у вас получается очень неслаженная команда, которая может сломаться в трудные моменты", – цитирует RT хоккеиста из Финляндии Алпо Сухонена, тренировавшего спортсменов в Европе и НХЛ.
После сегодняшней игры капитан "красной машины" Павел Дацюк кратко резюмировал ее итог: "Спасибо Васе, что закончили 3:2". Это он имел в виду нашего вратаря Василия Кошечкина.
Знарок же признался, что наши хоккеисты нервничали перед стартовым матчем и никак не ожидали, что после счета 2:0 в пользу россиян случится что-то эдакое.
"Один пропустили, и вроде бы ничего страшного, сейчас забьем. А потом 2:2 и уже – ой! Словаки играли на контратаках, они же мало бросали. Но это спорт, к этому надо быть готовым. Ну, проиграли сегодня. Правильно Дацюк сказал, что теперь у команды спадут оковы", – цитирует рулевого "Чемпионат".
Что ж, ждем, с кого они быстрее спадут – с наших или американцев.
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