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Путин поздравил хоккеистов с победой

Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan
продолжениеЗаголовок New York Post про российских хоккеистов взбесил Сеть
А сами хоккеисты отпраздновали золото, исполнив гимн России

"Дорога к чемпионскому титулу была нелегкой. Но вы сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться", – говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Президент назвал победу команды Олега Знарка "убедительным свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы, ярким ориентиром для молодых спортсменов".

Российские хоккеисты, выступавшие в Пхенчане под олимпийским флагом из-за отстранения сборной, в последний день Игр обыграли в финале команду Германии. Матч, получившийся очень напряженным, закончился со счетом 4:3 в овертайме. Победный гол забил самый молодой игрок команды Кирилл Капризов.

Главный тренер команды Олег Знарок на послематчевой пресс-конференции рассказал о звонке Путина.  "После матча на лавке мне звонил Владимир Владимирович, Медведев и Жуков. Было очень приятно, поздравляли. Служу России", – сказал Знарок.

"Этим золотом Игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. Этот матч для меня был самым важным в жизни... Там было все – решение нужно было принять правильное в доли секунд. Посчастливилось, что такое принял, сложилось", – подытожил тренер олимпийских чемпионов.

А сами хоккеисты во время награждения золотыми медалями спели российский гимн.
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