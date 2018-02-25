Заголовок New York Post про российских хоккеистов взбесил Сеть

Американский таблоид назвал олимпийских чемпионов "командой без страны"

Сегодняшняя победа российских хоккеистов над немцами в финале Олимпиады в Пхенчхане стала одной из самых обсуждаемых тем спортивных изданий во всем мире.

Таблоид New York Post посвятил матчу Россия – Германия большой материал, автор которого с уважением отзывается о наших игроках ("русские были безусловно самой талантливой командой на турнире") и корректно описывает ход матча.

Однако многих возмутил заголовок статьи: "Команда без страны выиграла хоккейное золото" (A team without a country wins hockey gold).

В комментариях под анонсом материала в Twitter издания пользователи постят обидные картинки, предполагают, что "журналист без мозгов написал эту статью", и напоминают, что сборная США по хоккею – "команда без медалей".

Не выдержал даже спортивный журналист и комментатор Василий Уткин, который неполиткорректно обозвал авторов заголовка "педерастическими обезьянами".

В последнем матче группового этапа российская сборная разгромила хоккеистов из США со счетом 4:0 и вышла в плей-офф с первого места в группе B.

Затем были повержены Норвегия (6:1), Чехия (3:0) и, наконец, в финале – Германия (4:3 в овертайме).

