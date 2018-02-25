Худшая для России Олимпиада закрылась

Завершились XXIII зимние Игры, на которых обескровленную сборную заставили выступать под нейтральным флагом

Игры в Пхенчхане стали для нашей сборной худшими в истории по результатам. В неофициальном командном зачете олимпийские атлеты из России оказались на 13-м месте с двумя золотыми медалями, шестью серебряными и девятью бронзовыми.

На Олимпиаду не смогли поехать сильнейшие спортсмены, которые могли бы побороться за награды: МОК не прислал им приглашения. Игры пропустили шорт-трекист Виктор Ан, лыжники Сергей Устюгов и Максим Вылегжанин, биатлонист Антон Шипулин, конькобежец Павел Кулижников...

Но даже в таком разобранном состоянии российские атлеты смогли порадовать болельщиков. Прежде всего это относится, наверное, к хоккеистам, которые впервые за 26 лет завоевали олимпийское золото.

В Пхенчхане ярко зажглась звезда 15-летней фигуристки Алины Загитовой. В принципиальной борьбе с Евгенией Медведевой она принесла в копилку сборной еще одно золото. Кроме того, девушки стали серебряными призерами Игр в командных соревнованиях фигуристов.

Очень неплохо показали себя на ОИ лыжники: из 17 российских наград на их счету – восемь.

К сожалению, полностью провалили выступления биатлонисты. Впервые в истории Россия осталась без единой медали в этом виде.

МОК так и не позволил российским спортсменом пройти на церемонии закрытия под триколором. Такое решение было обусловлено тем, что двое олимпийских атлетов из России по ходу Игр попались на допинге.



После церемонии закрытия глава МОК Томас Бах передал передал олимпийский флаг мэру Пекина, где через четыре года пройдет очередная Олимпиада. Будем надеяться, что к этому времени самые серьезные проблемы российского спорта окажутся решены.

