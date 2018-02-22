МОК выбил из России $15 млн

ОКР заплатил все, что требовали для восстановления организации в правах

Олимпийский комитет России (ОКР) перечислил Международному олимпийскому комитету (МОК) $15 миллионов. Именно столько потребовали от Москвы за восстановление членства национальной организации в международной. Таким образом, ОКР в полной мере выполнил все финансовые условия МОК.

"5 декабря 2017 г. исполком Международного олимпийского комитета установил ряд критериев, выполнение которых необходимо для восстановления Олимпийского комитета России. Один из них – выплата 15 миллионов долларов на развитие международной антидопинговой системы и координацию взаимодействия в этой области между МОК, Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и международными спортивными федерациями. На сегодняшний день эта сумма со стороны ОКР выплачена в полном объеме. Таким образом, все финансовые требования, которые предъявлялись ОКР для снятия временного отстранения, на данный момент выполнены", – приводит ТАСС заявление ОКР.

Напомним, решением комиссии МОК от 5 декабря прошлого года членство ОКР в Организации было приостановлено. Однако спортсменам, не нарушавшим антидопинговые правила, разрешили выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Список допущенных к соревнованиям атлетов формировался опять же в МОК.

Между тем на закрытии Олимпиады российским атлетам могут разрешить вынести на стадион флаг страны. Окончательное решение по этому поводу исполком МОК примет в субботу, 24 февраля.