МОК выбил из России $15 млн
Олимпийский комитет России (ОКР) перечислил Международному олимпийскому комитету (МОК) $15 миллионов. Именно столько потребовали от Москвы за восстановление членства национальной организации в международной. Таким образом, ОКР в полной мере выполнил все финансовые условия МОК.
"5 декабря 2017 г. исполком Международного олимпийского комитета установил ряд критериев, выполнение которых необходимо для восстановления Олимпийского комитета России. Один из них – выплата 15 миллионов долларов на развитие международной антидопинговой системы и координацию взаимодействия в этой области между МОК, Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и международными спортивными федерациями. На сегодняшний день эта сумма со стороны ОКР выплачена в полном объеме. Таким образом, все финансовые требования, которые предъявлялись ОКР для снятия временного отстранения, на данный момент выполнены", – приводит ТАСС заявление ОКР.
Напомним, решением комиссии МОК от 5 декабря прошлого года членство ОКР в Организации было приостановлено. Однако спортсменам, не нарушавшим антидопинговые правила, разрешили выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Список допущенных к соревнованиям атлетов формировался опять же в МОК.
Между тем на закрытии Олимпиады российским атлетам могут разрешить вынести на стадион флаг страны. Окончательное решение по этому поводу исполком МОК примет в субботу, 24 февраля.
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