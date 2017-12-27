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Мутко ушел из оргкомитета ЧМ-2018

Виталий Мутко. Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Charisius
Вице-премьер не будет заниматься ЧМ-2018

Вице-премьер Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. По его словам, он принял решение сосредоточиться на работе в правительстве.

Место Мутко займет Алексей Сорокин, являющийся гендиректором оргкомитета ЧМ-2018. "Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок", - цитирует Мутко "Р-Спорт".

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Несколько дней назад вице-премьер говорил, что допускает вероятность отставки, но подчеркнул, что такое решение должны принимать власти страны.

Что касается решения Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить его от участия в Олимпиадах в любом качестве, то это Мутко намерен оспаривать. Он уже подал заявление в Международный спортивный арбитраж и надеется отстоять свои права.

В понедельник, 25 декабря, Мутко сообщил о том, что уходит во "временную отставку" с поста президента Российского футбольного союза. Причиной стало давление со стороны МОК.

Вера СВЕТЛОВА
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