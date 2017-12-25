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Вице-премьер России Виталий Мутко на полгода приостановил работу на посту президента Российского футбольного союза, сообщил "КоммерсантЪ". Исполняющим обязанности главы РФС стал генеральный директор организации Александр Алаев.
О предстоящей отставке Мутко издание рассказало на прошлой неделе. Источники "Коммерсанта" увязывали предполагаемый уход вице-премьера с позицией Международной федерации футбола из-за допингового скандала.
Объявление об уходе в отставку Мутко якобы должно было прозвучать на заседании исполкома РФС 26 декабря, его место в РФС должен был занять гендиректор оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин.
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