Наших хоккеистов обвинили в серьезном преступлении

Соперники России на Олимпиаде пытаются задавить и задеть отечественных спортсменов. Американцы утверждали, что наши фигуристки жульничают и давят на судей, за что впоследствии получают высокие баллы. Теперь чехи обвинили российских хоккеистов во взятке.

Главный тренер Ян Черны рассказал, что утром, 22 февраля, к нему подошел представитель России. В полуфинале, 23 февраля, право выбрать форму получили наши соперники. Такой расклад, по словам Черны, не устроил россиян, которые предложили взятку.

"У вас красивая белая форма. Согласитесь поменяться с нами и надеть ее? За 100 евро". Я серьезно, он написал на листе "100 евро" и положил передо мной", – цитирует его сайт hokej.cz.

Чехи отказались от денег.

После этого небольшая стычка произошла у них и с российскими журналистами. Помощник тренера Ярослав Шпачек утверждает, что операторам дали приказ из Кремля на проведение запрещенных съемок на стадионе, чтобы подсмотреть секреты тренировок и лучше подготовиться к игре. После словесной перепалки журналисты ушли.

"Это психологическая война. У нас нет проблем с чешским телевидением. Нам нравится предоставлять пространство, но российское телевидение ни в коем случае", – добавил он.

Хоккейная сборная России сразится с Чехией в полуфинале, 23 февраля. В другой встрече между собой сойдутся Канада и Германия.