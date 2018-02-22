Чехия осудила Россию за взятку на Олимпиаде
Соперники России на Олимпиаде пытаются задавить и задеть отечественных спортсменов. Американцы утверждали, что наши фигуристки жульничают и давят на судей, за что впоследствии получают высокие баллы. Теперь чехи обвинили российских хоккеистов во взятке.
Главный тренер Ян Черны рассказал, что утром, 22 февраля, к нему подошел представитель России. В полуфинале, 23 февраля, право выбрать форму получили наши соперники. Такой расклад, по словам Черны, не устроил россиян, которые предложили взятку.
"У вас красивая белая форма. Согласитесь поменяться с нами и надеть ее? За 100 евро". Я серьезно, он написал на листе "100 евро" и положил передо мной", – цитирует его сайт hokej.cz.
Чехи отказались от денег.
После этого небольшая стычка произошла у них и с российскими журналистами. Помощник тренера Ярослав Шпачек утверждает, что операторам дали приказ из Кремля на проведение запрещенных съемок на стадионе, чтобы подсмотреть секреты тренировок и лучше подготовиться к игре. После словесной перепалки журналисты ушли.
"Это психологическая война. У нас нет проблем с чешским телевидением. Нам нравится предоставлять пространство, но российское телевидение ни в коем случае", – добавил он.
Хоккейная сборная России сразится с Чехией в полуфинале, 23 февраля. В другой встрече между собой сойдутся Канада и Германия.
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