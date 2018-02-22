Какая судьба ждет патриотку в родной стране – неизвестно

Фан-группа КНДР запомнилась зрителям Олимпиады своим шумным поведением. Они без перерыва исполняли песни на корейском языке, не замечая вокруг толпы других зрителей. Однако во время фигурного катания произошел курьез.

На лед со своей программой вышли спортсмены из КНДР. Болельщики бурно приветствовали их и не переставали аплодировать на протяжении всего выступления. За ними появилась американская пара, передает The Daily Mail.

Фанатки из Пхеньяна сразу сделали лицо "каменным" и своим внешним видом показывали неприязнь к сопернику. Однако одна из них или забыла о вражде между странами, или действительно переживала за атлетов, но внезапно стала аплодировать им и улыбаться. Сидящая с ней болельщица возмутилась таким поступком и ударила коллегу локтем.

Девушка повернулась к ней и сразу поняла всю серьезность своего проступка. Она изменилась в лице и положила руки на колени. Какая судьба ее ждет в родной стране после этого, неизвестно.

Несмотря на такую горячую поддержку, северокорейские фигуристы заняли только 13-е место.