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Лыжники принесли четвертое серебро Олимпиады

Денис Спицов. Фото: GLOBAL LOOK press/Hendrik Schmidt
продолжениеСудьба российского флага решится к выходным
Российские спортсмены заняли второе место в мужском командном спринте

Россияне Денис Спицов и Александр Большунов завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Пхёнчхане.

В финальном заезде наши лыжники финишировали с результатом 15 минут 57,97 секунды. Победа досталась соперникам из Норвегии, обошедшим Спицова и Большунова на 1,71 секунды. Бронзовая награда отошла французам, которые отстали от второй строчки на 2,02 секунды, передает "Р-Спорт".

Стоит отметить, что для самих Спецова и Большунова это уже третьи медали на Играх-2018.

Таким образом, в общей копилке сборной России есть уже четыре серебра. Всего в медальном зачете у нас 13 наград, подытожила "Свободная пресса".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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