Судьба российского флага решится к выходным

Российским спортсменам могут позволить пройтись под государственным флагом на церемонии закрытия Игр

Уже в конце этой недели по результатам заседания Международного олимпийского комитета решится судьба государственного флага России.

По словам представителя организации Марка Адамса, решение "за" или "против" примут командным голосованием.

"Исполком будет в субботу, решение будет приниматься большинством голосов. Но будет еще и сессия МОК в воскресенье. Сложно пока сказать, когда именно мы сможем объявить решение общественности", – цитирует Адамса "Спорт-Экспресс".

Российской сборной остается только надеяться сейчас на благосклонность представителей заседания МОК и на удачу.

Отметим, что до старта Игр в Пхёнчхане МОК из-за допинг-скандала приостановил членство ОКР, поэтому на открытии наши спортсмены были вынуждены пройтись под нейтральным флагом МОК. Также на Олимпийские игры были отправлены не все русские атлеты, большинство лидеров сборной РФ не получили приглашения на Олимпиаду.

