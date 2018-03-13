Эксперты строят догадки о политике нового американского госсекретаря

Сделаны первые ставки насчет политики новоиспеченного главы Госдепа США Майка Помпео в отношении России. В Вашингтоне надеются, что действия экс-директора ЦРУ будут направлены на ужесточение. Российские политологи также не питают больших иллюзий о позитивных подвижках в отношении двух стран.

"Если его утвердят, мы надеемся, что господин Помпео откроет новый лист и начнет ужесточать политику в отношении России и Путина", – написал лидер демократов в Сенате Чак Шумер в своем Twitter.

Более радикальную политику в сторону Москвы предрекает политолог Максим Жаров. "Крыло, которое он представляет, крайне жестко настроено по отношению к России", – пояснил он URA.RU. По его словам, в самом ближайшем будущем обещанные санкции будут приведены в действие.

Глобальных перемен в российском направлении в связи с увольнением с поста госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона не будет, уверен руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ ВШЭ Владимир Батюк.

"Если говорить не о стиле, а о содержании американской внешней политики, то здесь мало что изменится. Разумеется, как и Тиллерсон, Помпео будет пытаться проводить внешнюю политику именно президента Трампа", – резюмировал Батюк в интервью "РИА Новости".

Свою позицию он объяснил тем, что у администрации американского лидера "очень сильно связаны руки". И добавил, что введение антироссийских санкций "крайне осложняет нормализацию российско-американских отношений при любой администрации, при любом президенте, при любом госсекретаре".

У эксперта также есть свою мнение по поводу увольнения Тиллерсона. Батюк считает, что причина кроется в противоречиях между бывшим главой Госдепа и нынешним лидером США. "Тиллерсон был недоволен даже некоторыми публичными заявлениями президента Трампа, считая их недипломатичными и осложняющими проведение американской внешней политики… В конце концов терпение у хозяина Белого дома лопнуло", – завершил свою мысль политолог.

"Промежуточным вариантом" назвал Помпео доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин. Он предположил, что таким образом Трамп попытается искоренить слухи о "связях с русскими". "Назначение Помпео как бы говорит о том, что все обвинения в адрес Трампа беспочвенны. Президента не беспокоит, что у Помпео был доступ ко всей информации ЦРУ, а сейчас появится аналогичный и к документам Госдепа", – рассказал Домрин корреспонденту "Шторма".

Кроме того, по мнению ученого, кадровые перестановки в США ничего хорошего России не сулят. "Помпео принадлежит к сторонникам так называемого антироссийского консенсуса в Вашингтоне, а это люди, которые и дальше хотят нагнетать напряженность в отношениях двух стран", – заверил собеседник издания, спрогнозировав очередное обострение ситуации на востоке Украины. Он считает, что противостояние Вашингтона и Москвы в Сирии продолжится, по крайней мере, до ноября этого года.

В общем, большинство экспертов склоняются к тому, что уволенный накануне с поста госсекретаря Рекс Тиллерсон окажется для России теплым воспоминанием.