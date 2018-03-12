Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Европе готовят заговор против "Северного потока-2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer
продолжениеЕвропейцев убедили в безопасности "Северного потока - 2"
В борьбе за энергетическую независимость ЕС Киев забыл о собственных интересах

Спикеры парламентов Литвы, Латвии, Польши, Украины и Молдавии выступили с коллективным обращением к руководителям законодательных органов других европейских стран. В своем письме они указали на опасность, которую несет Европе "Северный поток – 2", и призвали задуматься об энергетической независимости.

"Главы парламентов Литвы, Латвии и Польши требуют от парламентов европейских государств активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС", – заявил в воскресенье, 11 марта, спикер литовского сейма Викторас Пранцкетис.

По теме

По его словам, "газопровод "Северный поток – 2" представляется как коммерческий проект, но на самом деле это политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии – из России", цитирует спикера РИА "Новости".

Конечно, возникает вопрос, чем для европейских потребителей одна труба отличается от другой. Сейчас российский газ поступает в Европу, в том числе через украинскую территорию. Однако уже второе десятилетие Киев доказывает свою ненадежность как транзитер.

Трубопровод "Северный поток – 2", как и его предшественник "Северный поток", напрямую свяжет Россию с Европой. То есть потребители в ЕС продолжат получать российский газ, только более надежным путем. При этом никто не мешает европейцам укреплять свою так называемую "энергонезависимость", к примеру, диверсифицировать поставки.

Взять ту же Варшаву, которая так гордится своим новым терминалом для сжиженного газа в Свиноуйсьце. Она построила его вне зависимости от того, по какой трубе получает основные объемы голубого топлива.

Причем Польша почему-то не думает, что ее покупки СПГ автоматически уменьшают доходы Украины, за которую она так бьется в случае с "Северным потоком – 2". Ведь чем больше европейские страны покупают топлива у США или партнеров по ЕС, тем меньший объем газа идет транзитом из РФ через Украину.

Между тем именно на потери Незалежной после запуска "Северного потока – 2" указывают Вильнюс, Рига, Варшава. Как сказано в письме, которое ранее подписали в Верховной раде и парламенте Молдавии, новый российский газопровод является геополитическим проектом, "основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину". И противники строительства газопровода призывают Евросоюз включиться в "прозрачную, основанную на доверии дискуссию", пишет URA.RU.

Интересно, как помогут Незалежной танкеры со сжиженным газом, которые Трамп прошлым летом пообещал нескончаемым потоком направлять в Европу. Хотя, возможно, Киев уже понял, что теряет транзитные доходы в любом случае, а так хотя бы получает удовольствие в попытках напакостить Москве.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Россияне увернулись от санкций

Евросоюз продлил срок действия ограничительных мер, но ничего этим не добьется

США угрожают энергобезопасности России

Вашингтон продолжает давить на иностранные компании, сотрудничающие с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей