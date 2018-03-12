В Европе готовят заговор против "Северного потока-2"

В борьбе за энергетическую независимость ЕС Киев забыл о собственных интересах

Спикеры парламентов Литвы, Латвии, Польши, Украины и Молдавии выступили с коллективным обращением к руководителям законодательных органов других европейских стран. В своем письме они указали на опасность, которую несет Европе "Северный поток – 2", и призвали задуматься об энергетической независимости.

"Главы парламентов Литвы, Латвии и Польши требуют от парламентов европейских государств активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС", – заявил в воскресенье, 11 марта, спикер литовского сейма Викторас Пранцкетис.

По его словам, "газопровод "Северный поток – 2" представляется как коммерческий проект, но на самом деле это политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии – из России", цитирует спикера РИА "Новости".

Конечно, возникает вопрос, чем для европейских потребителей одна труба отличается от другой. Сейчас российский газ поступает в Европу, в том числе через украинскую территорию. Однако уже второе десятилетие Киев доказывает свою ненадежность как транзитер.

Трубопровод "Северный поток – 2", как и его предшественник "Северный поток", напрямую свяжет Россию с Европой. То есть потребители в ЕС продолжат получать российский газ, только более надежным путем. При этом никто не мешает европейцам укреплять свою так называемую "энергонезависимость", к примеру, диверсифицировать поставки.

Взять ту же Варшаву, которая так гордится своим новым терминалом для сжиженного газа в Свиноуйсьце. Она построила его вне зависимости от того, по какой трубе получает основные объемы голубого топлива.

Причем Польша почему-то не думает, что ее покупки СПГ автоматически уменьшают доходы Украины, за которую она так бьется в случае с "Северным потоком – 2". Ведь чем больше европейские страны покупают топлива у США или партнеров по ЕС, тем меньший объем газа идет транзитом из РФ через Украину.

Между тем именно на потери Незалежной после запуска "Северного потока – 2" указывают Вильнюс, Рига, Варшава. Как сказано в письме, которое ранее подписали в Верховной раде и парламенте Молдавии, новый российский газопровод является геополитическим проектом, "основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину". И противники строительства газопровода призывают Евросоюз включиться в "прозрачную, основанную на доверии дискуссию", пишет URA.RU.

Интересно, как помогут Незалежной танкеры со сжиженным газом, которые Трамп прошлым летом пообещал нескончаемым потоком направлять в Европу. Хотя, возможно, Киев уже понял, что теряет транзитные доходы в любом случае, а так хотя бы получает удовольствие в попытках напакостить Москве.