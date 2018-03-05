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Труба "Северного потока -2" остается за "Газпромом"

Фото: GLOBAL LOOK press/Patrick Pleu
Евросоюз не вправе распоряжаться чужой собственностью

Юридическая служба Совета ЕС дала отрицательное заключение на предложенные Еврокомиссией поправки к Газовой директиве Евросоюза. Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении "Ведомостей", подлинность которого изданию подтвердил европейский чиновник. Заключение ЕК получила еще 1 марта.

"Евросоюз не обладает юрисдикцией для распространения требований энергетического законодательства <…> на трубопроводы, пересекающие исключительную экономическую зону государств-членов" союза, отмечается в документе.

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Это относится и к требованию о разделении функции поставщика и транзитера, гарантии доступа к трубе третьих сторон. Применение Газовой директивы "будет прямо противоречить статьям 56 и 58 Конвенции ООН о морском праве", считают юристы Совета ЕС.

Отмечается, что обсуждение поправок в Газовую директиву не может продолжаться без детального изучения возможных рисков, а их возможное утверждение "будет иметь значительные последствия, которые четко не указаны в тексте проекта Директивы и не упомянуты в пояснительном меморандуме".

Поправки должны быть одобрены Европарламентом и Советом ЕС. В сентябре прошлого года председатель ЕК Жан-Клод Юнкер говорил, что Еврокомиссии необходимо их принять до конца 2018-го.

Цель поправок – сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории Евросоюза, которые идут из или в третьи страны, напоминает "ПРАЙМ". В частности, ряд европейских мыслителей к таким нормам относят недискриминационное установление тарифов на доставку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать голубое топливо, разделение деятельности по его продаже и транспортировке. В настоящий момент данные нормы не распространяются на морские участки газопроводов, включая и "Северный поток – 2".

Как подчеркивают "Ведомости", заключение европейских юристов касается только противоречий между законопроектом и практикой применения международного права и это лишь часть проводимого исследования. Отдельно планируется изучить вопрос, ущемляет ли предложенный ЕК документ суверенные права государств – членов Евросоюза.

На сегодняшний день предложения Еврокомиссии не вызвали единодушного одобрения в ЕС.

Елена УСОВА
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