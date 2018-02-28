Украину призвали спокойно отнестись к "Северному потоку-2"
По итогам переговоров с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем Владимир Путин прояснил ситуацию с "Северным потоком – 2". Президент заявил, что данный проект не несет политический характер, а обусловлен лишь экономическими причинами. Строительство газопровода не несет угрозы транзиту голубого топлива через Украину, лишь увеличивает число его поставки в Европу.
Более того, президент России готов продолжать сотрудничать с Украиной по транспортировке газа.
"Если Украина представит экономически обоснованные параметры использования своей газотранспортной системы, мы ничего против не имеем продолжения сотрудничества с Украиной. Вопрос только в объемах прокачки", – цитирует Владимира Путина ТАСС.
Также глава государства сказал, что Россия за многолетнюю историю поставок газа в Европу зарекомендовала себя как надежный партнер в обеспечении энергетической безопасности.
"В июне этого года исполняется 50 лет с начала поставок газа из СССР на австрийский рынок", – отметил президент.
В свою очередь, канцлер Австрии Себастиан Курц подтвердил слова Путина своим заявлением о поддержке проекта "Северный поток-2". Курц учел также, что в строительство необходимо будет ввести некоторые доработки и прояснить ряд вопросов.
"Австрия очень положительно относится к этому проекту. Причем не только для нас это позитивно, но и для Германии, и для многих других стран", – заявил канцлер.
Добавим, что мощность газопровода будет в два раза больше,
чем у первого "Северного потока". Проект оценивается почти в €10 миллиардов. Строительство планируют начать в апреле 2018 г. и завершить к концу
2019-го.
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