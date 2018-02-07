Оператор проекта пойдет в суд, если еврочиновники будут мешать строительству

Европейскому Союзу придется выплатить крупную компенсацию компании-оператору газопровода Nord Stream 2 AG, если будут приняты законы, препятствующие реализации проекта. Об этом европейских должностных лиц предупредил исполнительный директор компании Маттиас Варнинг.



Инвесторы "Северного потока – 2" уже вложили в проект около €5 млрд, полагаясь на существующую газовую директиву ЕС. Терять эти деньги они не намерены. "Если впоследствии предписания ЕС будут изменены в ущерб нам, будет поставлен вопрос о компенсации убытков", - заявил Варнинг в интервью изданию Wirtschafts Woche.

При этом топ-менеджер признался, что пока не понимает, "как должно функционировать расширение европейской газовой директивы на газопроводы вне внутреннего рынка ЕС". В настоящее время газовая директива распространяется только на трубопроводы, проложенные на территории единого европейского рынка. Документ запрещает владельцу трубы заниматься прокачкой газа.

Если это требование распространят на "Северный поток - 2", придется поднимать вопрос о смене собственности трубы и оператора. В настоящий момент 100% акций Nord Stream 2 AG принадлежит "Газпрому". Сам газопровод наполовину принадлежит российскому холдингу, наполовину - консорциуму из пяти европейских компаний (Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall).

Принятие законодательных поправок создаст проекту необычайные сложности. По словам Варнинга, непонятно, как эти сложности преодолевать и кто будет за это платить.

В Министерстве иностранных дел РФ считают недопустимым, чтобы на газопровод распространялись поправки в законодательство, принятые уже после начала реализации проекта. Это касается законов как ЕС, так и отдельных стран, входящих в объединение.

"Затронули вопрос рассмотрения Данией заявки на прокладку газопровода "Северный поток – 2" в территориальных водах Королевства. Подчеркнули нашу принципиальную позицию о том, что рассмотрение этой заявки должно проводиться на основе того законодательства, которое существовало и в Дании, и в целом в Евросоюзе на момент подачи этого обращения, это было в апреле прошлого года", - заявил глава ведомства после вчерашней встречи со своим датским коллегой.

В конце прошлого года Еврокомиссия выдвинула предложения – после изменений законодательства применять нормы ЕС ко всем газопроводам на территории стран – членов объединения. А касаются они, например, правил установления тарифов и разделения деятельности по продаже и перекачке газа. На морские участки трубопроводов эти нормы пока не распространяются, напоминает РИА ФАН.

Между тем Эдвард Хеерема, глава компании-подрядчика Allseas, которая занимается прокладкой газовой трубы по дну моря, заявил о том, что власти Дании не смогут особо навредить проекту. Если они наложат запрет, территориальные воды Королевства можно будет обойти с минимальными потерями.

"Есть возможность проложить (трубу) через международные воды, воды Швеции и Германии. Это небольшое дополнительное расстояние, несущественное... Расходы будут не выше 5% от общих расходов. Меньше 5%", - отметил Хеерема.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море. Все необходимые разрешения на строительство должны быть получены в этом месяце, а непосредственно строительство должно стартовать летом нынешнего года. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 миллиардов.