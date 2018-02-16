Варшава и Берлин поссорились из-за "Северного потока - 2"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и польский премьер-министр Матеуш Моравецкий публично поспорили о том, что же на самом деле представляет собой строительство газопровода "Северный поток – 2", и не пришли к взаимопониманию. Бодание европейцев произошло в ходе сегодняшней совместной пресс-конференции, сообщает РИА "Новости".
Немецкий лидер заявила, что не видит угроз для Евросоюза в прокладке российской трубы и вообще считает "СП-2" исключительно экономическим проектом.
"Мы также выступаем за диверсификацию источников энергии. Мы также хотим, чтобы транзит газа по-прежнему шел через Украину. Но мы считаем, что Nord Stream 2 не представляет опасности для диверсификации поставок", – сказала Меркель.
Моравецкий тут же возразил: "Я не согласен, что это диверсификация. Газ из того же источника". Поляк сообщил, что на встрече с Меркель он высказался за распространение на "Северный поток – 2" норм третьего энергетического пакета ЕС.
Фрау канцлер, в свою очередь, добавила, что Берлин и Варшава продолжат переговоры по данному вопросу.
Ранее Моравецкий уже неоднократно выступал против строительства "Северного потока – 2". Последний раз он выступил с критикой проекта накануне своей встречи с Меркель. Польский премьер назвал его политическим, поскольку в случае успешного завершения строительства Россия перестанет зависеть от украинского транзита, а значит, "агрессию на Донбассе" ничто не будет сдерживать, сообщает Tvn24bis.
Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что Варшава планирует противопоставить нашему газопроводу собственный проект - Baltic Pipe.
В конце января Германия дала "добро" Nord Stream 2 AG (компания-оператор проекта) на начало строительство морского участка ветки в территориальных водах страны. Также Берлин разрешил возведение приемного терминала. В Nord Stream 2 подчеркнули, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идут по графику.
В числе ярых противников "СП-2" – Украина, Польша и США. Киев боится потерять доходы от транзита российского газа, а у Вашингтона свои амбициозные планы по экспорту в Европу СПГ.
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