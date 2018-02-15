Польша готовит свой "Северный поток"

Варшава хочет иметь свой газопровод. Но собственного газа у нее нет

Польша решила пойти ва-банк и задавить российские энергетические проекты в Европе своей мощью. Ради этого она вновь активизировала усилия по строительству газопровода Baltic Pipe.

Проект собственной балтийской трубы Варшава в паре с Копенгагеном лелеет уже не один год. Однако дело идет медленно, в основном из-за разницы интересов Дании и Польши. Первая хочет по этой трубе, проложенной по польской территории, получать российский газ. А Польша как раз мечтает создать аналог "Северному потоку", чтобы качать газ норвежский и не давать ходу в Европу российскому топливу.

Варшава не скрывает своего негативного настроя в отношении проектов "Газпрома". На всех сходках Евросоюза и на двусторонних встречах польское руководство уговаривало, грозило, ставило ультиматумы и снова уговаривало европейских коллег не допустить строительства "Северного потока – 2". Когда добро дала Дания, а Германия прямо заявила, что будет всячески поддерживать проект, Польша обратилась к Большому брату.

Польский премьер Матеуш Моравецкий призвал Вашингтон включить американские санкции в отношении "Северного потока – 2" и всех его участников, включая европейских. Конгресс США готов сделать это хоть сейчас, но президент Дональд Трамп пока не дал соответствующей отмашки.

Поэтому Польша продолжает действовать в том же духе. По данным немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, польская государственная нефтегазовая компания PGNiG еще в конце 2017 г. зарезервировала мощности газопровода Baltic Pipe на сумму более $2 миллиардов. В стране рассчитывают, что труба с пропускной способностью 10 млрд куб. м в год будет открыта в 2022 году.

Впрочем, замыслы поляков вызывают недоумение у экспертов. "Ну какой газопровод? У Польши есть свой газ? Это смешно. Страна не имеет своих добывающих установок, у страны нет ресурсов по добыче газа, нет месторождений, и она собирается строить газопровод", – прокомментировал намерение Варшавы доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В эфире радио Sputnik он напомнил, что у Норвегии уже расписаны по контрактам те незначительные объемы газа, которые она может пускать на экспорт. Вливать что-то в польскую трубу она просто не сможет. "Плюс ко всему, это дорогое удовольствие, газ будет дороже, чем из России. Экономически это невыгодно", – подчеркнул эксперт.