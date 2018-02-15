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"Северный поток" развяжет войну между Россией и Украиной

Фото: GLOBAL LOOK press/Axel Schmidt
В Польше находят все новые аргументы против строительства российской трубы в Европу

Проект "Северный поток – 2" опасен, так как его запуск создает новую потенциальную "горячую точку". В этом уверен польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В интервью немецкому изданию "Die Welt" второе лицо Польши считает, что Россия может использовать газопровод для обострения ситуации в Европе, и наиболее очевидным последствием этого шага может стать российско-украинская война.

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"Проще говоря, "Северный поток – 2" является ненужным, вредным (проектом), который вносит раскол в западное сообщество", – заключил Моравецкий, его цитирует польское издание Interia Fakty.

По его словам, благодаря поставкам сжиженного природного газа ЕС на сегодняшний день имеет достаточно возможностей для того, чтобы удовлетворить свой спрос на газ в размере 180 млрд куб. м в год. Например, Германия планирует строительство своего терминала для импорта СПГ в городе Брунсбюттель.

Ранее Варшава изъявила желание построить собственный аналог "Северного потока – 2" с пропускной способностью 10 млрд куб. м в год. Планируется, что газопровод будет запущен в 2022 году.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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