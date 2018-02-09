Европе угрожает газовый дефицит

Ставка на СПГ и противодействие "Северному потоку - 2" приведет европейцев в недалеком будущем к топливному "голоду"

Европа уже через несколько лет столкнется с нехваткой голубого топлива, если не откажется от ставки на сжиженный газ из США. Об этом заявил зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев, сообщает Deutsche Welle.



"Европа полностью просчиталась, полагая, что ей не потребуется значительных дополнительных объемов газа, а если и потребуется, то она восполнит нехватку за счет поставок из-за пределов России", – сказал представитель российского концерна в интервью Reuters.

По словам Медведева, в европейских странах спрос на голубое топливо только увеличивается, при этом его производство в Нидерландах сокращается, а в Норвегии замедлится после 2025 года.

Поставки СПГ из США, считает зампред правления "Газпрома", останутся скромными, дорогостоящими и будут ориентированы в первую очередь на Азию.

По его мнению, доля нашей страны в поставках газа в Европу сейчас увеличилась до 35%, а уже в недалеком будущем достигнет 40%. "Многие серьезные аналитики разработали модель, свидетельствующую о том, что Европа в скором времени столкнется с крупной нехваткой газа и, хуже того, – с резким ростом цен на это топливо", – отметил Медведев.

Также он раскритиковал призывы, которые нынче активно звучат от представителей некоторых стран Запада, о сокращении зависимости от нашего топлива.

"Нам в России, может быть, тоже вести разговоры о чрезмерной зависимости от денег только с одного континента? Например, от доллара или евро? На самом деле, мы все зависим друг от друга", – подчеркнул Медведев. И посоветовал европейцам побыстрее определиться с приоритетами, поскольку "нужно уже сейчас задумываться о том, кто будет покрывать дополнительные запросы на газ после 2025 года".

Он посетовал, что между Россией и ЕС в настоящее время по вопросам энергетики нет никакого диалога.

Медведев предупредил, что на фоне роста спроса и сокращения объемов добычи газа даже строительство двух новых газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" не позволит компенсировать нехватку голубого топлива в Европе.

Напомним, выступая в Нью-Йорке 6 февраля в День инвестора, Медведев сообщил, что в 2017 г. "Газпром" нарастил свою долю на рынке Европы до 34,7%, установив рекорд на газовом рынке континента.

