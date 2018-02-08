"Турецкий поток" подскочил в цене

Бюджет увеличат за счет денег акционеров

Строительство "Турецкого потока" продолжается, однако стоимость проекта возросла. Об этом рассказал зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов на встрече с инвесторами в Лондоне.

По его словам, дополнительное финансирование произойдет за счет бюджета компании, а также с помощью выпуска специальных облигаций. По такой же схеме возводился и "Северный поток".

"Предварительно мы говорили, что стоимость проекта составит порядка $6 млрд, сейчас мы оцениваем где-то порядка $7 млрд", – цитирует Круглова "Интерфакс".

При этом стоимость остается все равно ниже двух "Северных потоков", которые обошлись в €7,4 млрд и в €9,9 млрд соответственно.

Нитки южного газопровода начали укладывать с 7 мая 2017 года. На данный момент уже проложили более 520 км магистрали.

Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев подчеркнул, что на территории европейских стран проект будет реализован по всем стандартам и никого не ущемит в правах, передает РИА "Новости".

"Реализация сухопутной части "Турецкого потока", второй нитки, будет в полном соответствии с нормами Европейской комиссии", – сказал он.

"Турецкий поток" предполагает строительство газопровода от Краснодарского края через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части магистрали составит около 910 км, сухопутной части по турецкой территории – 180 километров. Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб. м газа в год.