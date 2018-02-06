"Газпром" установил рекорд на газовом рынке в Европе

Российская компания привлекает европейских партнеров выгодными контрактами

В 2017-ом "Газпром" нарастил свою долю на топливном рынке Европы до 34,7 с 33,1% в прошлом году, и дальше она будет только расти, сообщил зампредседателя правления холдинга Александр Медведев на Дне инвестора в Нью-Йорке, пишет портал finanz.ру.

По его словам, наиболее привлекательным для европейцев голубое топливо российской компании делает контрактная модель "Газпрома", а также действующие газотранспортные маршруты, которые позволяют гибко реагировать на изменение спроса.

Данные факторы позволяет рассчитывать, что рыночная доля холдинга в будущем "может не только сохраниться, но и возрасти".

Как заявил РБК со ссылкой на прогнозы агентств IHS и Wood Mackenzie представитель газового концерна Кирилл Полоус, к 2030 году "Газпром" сможет нарастить экспорт в Европу до 35-38%, а к 2035-ому до 38-41%. По его мнению, это служит доказательством признания западными аналитиками того, что российский трубопроводный газ более конкурентоспособен на европейском континенте, чем доставка сжиженного природного газа.

Отмечается, что в 2017 году объем экспорта топлива "Газпрома" в дальнее зарубежье по сравнению с 2016-м (179,3 млрд куб. м) увеличился на 8,4% и составил 194,4 млрд куб. м.

Сообщается, что нарастили импорт российского газа государства Северо-Западной и Центральной Европы, аккурат основные потребители проекта "Северный поток - 2". Больше всего закупает топлива Германия - 53,4 млрд куб. м (рост на 7,1%), исторический максимум показали Австрия, где закупка выросла на 40%, до 8,5 млрд куб. м, и Нидерланды - 4,6 млрд куб. м (рост на 9,7%). Установила рекорд и Дания: рост импорта по сравнению с прошлым годом показал 1,9% - до 1,75 млрд куб. м.

Также на презентации в США стало известно, что возможный эффект секторальных санкций Вашингтона и Брюсселя может затронуть менее 1% от общей добычи "Газпрома". Впрочем, в документе подчеркивается, что несмотря на отсутствие сегодня у компании четко обозначенных запретов, все же определенные риски существуют, особенно "в отношении каких-либо значительных инвестиций в российские экспортные трубопроводы или в отношении отдельного российского проекта по добыче сырой нефти", цитирует ТАСС доклад холдинга.

