Украинцы объявили о "встрече на Эльбе" с россиянами, чтобы обсудить перекачку газа

Компания "Нафтогаз Украины" не намерена разрывать контракты с российским холдингом "Газпром" и согласилась обсудить сложившуюся ситуацию уже до конца марта. Об этом украинская сторона сообщила в своем Facebook в среду, 14 марта.

"К концу месяца должна состояться "встреча на Эльбе" с нашей дорогой монополией. "Нафтогаз" проинформирует "Газпром" на встрече, что не согласен расторгнуть контракты", – говорится в сообщении.



"Кроме того, мы направили "Газпрому" требования о пересмотре тарифа. На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", – цитирует пресс-служба "Нафтогаза" главного коммерческого директора компании Юрия Витренко.

Также украинцы посчитали, что из этой новости российские СМИ сотворили яркие заголовки. Имеется в виду информация, которую ранее в среду донес до журналистов зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, о том, что украинская компания подтвердила готовность в ближайшее время к переговорам о расторжении контрактов.

"Сегодня "Газпром" на свой запрос получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Предполагаем эти переговоры провести в ближайшие дни", – приводит РИА "Новости" слова Медведева.

Накануне глава совета директоров газового концерна Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым рассказал, что процесс выхода из соглашений может занять около двух лет.

Он отметил, что аннулирование контрактов позволит "Газпрому" избежать возможных штрафов за уменьшение объемов транзита. По словам Миллера, руководство "Нафтогаза" уже заявило, что планирует взыскать с российской компании пени в 2018-2019 году.