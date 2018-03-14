Киев не на шутку задумался разорвать отношения с Москвой

В недрах украинского МИДа сочинили для президента Незалежной Петра Порошенко несколько предложений относительно договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, в том числе полное его приостановление. Об этом в среду, 14 марта, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Так она прокомментировала агентству УНИАН появившуюся сегодня информацию о созревшем в коридорах внешнеполитического ведомства соответствующем документе.

"МИД подготовил ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого договора, либо частично, либо полностью. Это разрешается международным правом и самим договором. То есть можно приостановить полностью или частично, или его денонсация. То есть несколько вариантов", – заявила Беца.

Она уточнила, что какого-либо окончательного решения по будущему договору МИД не принял, "поскольку окончательное решение принимает президент". И добавила, что ведомство продолжает анализировать документ.

Также она напомнила, что Украина не является членом СНГ, поскольку Киев не ратифицировал устав Союза Независимых Государств. Однако, подчеркнула дипломат, Незалежная проводит "инвентаризацию" тех договоров в рамках организации, которые важны для украинцев. "Выход из СНГ не означает автоматически выход из многосторонних соглашений. Для нас важны некоторые соглашения", – сообщила Беца.

Ранее в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Светлана Залищук, ссылаясь на главу МИД Украины Павла Климкина, рассказала о готовящемся в ведомстве для Порошенко предложения по выходу из органов СНГ и денонсации договора о дружбе между Украиной и Россией.

"На вопрос, когда можно ожидать таких решений, министр ответил, что решение за главой государства", – написала Залищук в Facebook.

На Украине международные договоры, ратифицированные Радой, подлежат денонсации через голосование в парламенте.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Незалежной подписан в 1997 году президентами двух стран и ратифицирован Радой. Он был подписан на 10-летний срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Громко о денонсации договора некоторые рьяные украинцы заговорили во время подготовки законопроекта о реинтеграции Донбасса. Однако противники такого шага подчеркивали, что документ предоставляет Киеву сильную позицию в международных судах.

"Бог им в помощь, ибо отмена этого договора означает отказ от признания границ Украины по состоянию на 1999 год, а значит и отказ признавать Севастополь и Крым территорией Украины. Значит и у нас не будет никаких юридических и правовых оснований считать, что мы сделали что-то нехорошее", – так "МК" прокомментировал уже слова спикера украинского дипведомства директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин. Он считает, что у киевских постмайданных властей просто сдают нервы.

