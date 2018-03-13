США борются за лидерство на газовом рынке Европы

В Вашингтоне не готовы мириться с превосходством Москвы в газовом секторе

Американские компании намерены составить серьезную конкуренцию России на рынке поставок газа в Европе. Об этом рассказала заместитель помощника госсекретаря Сандра Оудкирк во время энергетической конференции в Атлантическом совете.

"Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют уже тридцать FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации)", – цитирует ее РИА "Новости".

Оудкирк призналась, что Соединенные Штаты не смогут поставлять в таком же объеме голубое топливо, как и Россия. При этом она подчеркнула, что, несмотря на конкурентоспособную цену, необходимо оптимизировать ее под европейских клиентов.

Однако помощник госсекретаря считает, что в блокировке российского проекта нет необходимости, так как внешняя политика страны от этого не изменится. Все же Оудкирк уверена, что успех проекта "Северный поток – 2" будет иметь серьезные последствия для США и Европы.

"Это обернется массивными геостратегическими последствиями на несколько поколений. Поскольку это влияет на наших партнеров, это окажет влияние и на нас самих", – сказала она.

Проект "Северный поток – 2" стоимостью €9,5 млрд предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Новая магистраль будет наполовину принадлежать "Газпрому", наполовину – консорциуму из пяти европейских компаний.