В Раде не могут уследить за Савченко
Депутата Верховной рады Надежду Савченко могут обвинить в организации военного переворота на Украине. Именно поэтому в стране сейчас подняли шумиху, что точное место нахождения нардепа неизвестно.
Как только Герой Украины попадется в руки местному правосудию, на свободу ей уже не выйти, заявляют осведомленные источники, на которые ссылается "Страна.ua".
По словам силовиков, пожелавших остаться неизвестными, Савченко еще полгода назад обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны возможность свержения неугодного народу коррупционного правительства. Потом, дескать, она познакомила офицеров с депутатом и руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, который пообещал им привезти из Донбасса необходимое оружие.
Сейчас Рубан находится под следствием по обвинению в подготовке терактов в Киеве и покушении на руководство страны. Во вторник, 13 марта, на допрос по этому делу в СБУ вызвали Савченко. По крайней мере, так утверждает генпрокурор Украины Юрий Луценко.
А вот в команде бывшей наводчицы эту информацию опровергают. Пресс-секретарь народной избранницы Татьяна Проторченко сообщила, что никаких повесток Савченко не присылали и вообще политик сейчас находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где проводит встречи с депутатами Европарламента.
Впрочем, международная политическая активность Героя Незалежной мало интересует генпрокурора. "Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом в бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины", – заявил он в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник, 12 марта.
Тем временем оказалось, что в Раде у бывшей снайперши мало сторонников. В частности, замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что Савченко всем лжет.
"Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины", – сказал он изданию "LB.ua". По его словам, Савченко является "российским агентом, который уже провалился", а повестка из СБУ заставила ее срочно бежать и искать защиты у Москвы.
Отметим, что Савченко попыталась успокоить украинскую общественность, опубликовав в Facebook свои фотографии на фоне узнаваемых интерьеров Европарламента в Страсбурге. Во Франции депутат Рады находится с рабочей поездкой, отмечает телеканал "360". Однако, судя по всему, такой "чек-ин" ей не помог.
Однако украинские парламентарии предпочитают верить, что скандальная Савченко сбежала в Россию. О том, что снайперша сидела там в тюрьме за убийство и еле вырвалась на Родину, на Украине теперь вспоминают лишь в том ключе, что именно в то время героиню и могли завербовать.
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